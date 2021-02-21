Головин не попал в стартовый состав «Монако» на матч Лиги 1 с ПСЖ

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«Монако» не включил российского хавбека Александра Головина в стартовый состав команды на матч 25-го тура французской Лиги 1 с «Пари Сен-Жермен».
Головин не попал в стартовый состав «Монако» на матч Лиги 1 с ПСЖ
  • © Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, Головин начнёт встречу на скамейке запасных.

Игра состоится 21 февраля в 22:00 мск.

В нынешнем сезоне 24-летний россиянин сыграл в десяти матчах за «Монако» и записал в свой актив четыре гола и четыре голевые передачи.

ПСЖ с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, «Монако» с 49 очками — четвёртый.

Ранее сообщалось, что «Лион» победил «Брест» и вышел на первое место в Лиге 1.

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