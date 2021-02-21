Головин не попал в стартовый состав «Монако» на матч Лиги 1 с ПСЖ
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Как сообщает пресс-служба клуба, Головин начнёт встречу на скамейке запасных.
Игра состоится 21 февраля в 22:00 мск.
В нынешнем сезоне 24-летний россиянин сыграл в десяти матчах за «Монако» и записал в свой актив четыре гола и четыре голевые передачи.
ПСЖ с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, «Монако» с 49 очками — четвёртый.
Ранее сообщалось, что «Лион» победил «Брест» и вышел на первое место в Лиге 1.