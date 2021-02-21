«Автомобилист» обыграл «Сочи» в серии буллитов

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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» одержал победу над ХК «Сочи».
«Автомобилист» обыграл «Сочи» в серии буллитов
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Встреча, проходившая на арене «Уралец» в Екатеринбурге, завершилась со счётом 4:3 (Б) в пользу хозяев.

В основное время в составе «Автомобилиста» забрасывали Алексей Макеев (дважды) и Павел Дацюк. У гостей отличились Сергей Шмелёв, Игорь Руденков и Иван Мищенко.

Решающий буллит в серии реализовал игрок хозяев Станислав Бочаров.

«Автомобилист» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» — десятый на Западе.

В параллельном матче «Сибирь» разгромила «Барыс» со счётом 5:1.

Ранее рижское «Динамо» впервые с 2011 года победило ЦСКА в выездном матче КХЛ.

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