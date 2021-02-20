Рижское «Динамо» впервые с 2011 года победило ЦСКА в выездном матче КХЛ

Рижское «Динамо» одержало победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу «Динамо» Риса Скарлетта, Геннадия Столярова, Рихарда Букартса и Микса Индрашиса.

ЦСКА ответил голом Никиты Коростылёва.

Для рижской команды эта победа стала первой после серии из десяти поражений подряд в КХЛ, и первой с 2011 года — над ЦСКА в Москве.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» выиграл Восточную конференцию КХЛ, несмотря на поражение от «Спартака».