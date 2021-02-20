«Ак Барс» выиграл Восточную конференцию КХЛ, несмотря на поражение от «Спартака»
Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
За «Ак Барс» забили Стефан да Коста и Микаэль Викстранд.
Победу «Спартаку» принесли шайбы Анатолия Никонцева, Робина Ганзла и Якова Рылова, отличившегося в овертайме.
Такой результат позволил «Ак Барсу» досрочно выиграть Восточную конференцию КХЛ. По итогам 57 из 60 игр в активе казанской команды 87 очков, что позволило ей стать недосягаемой для преследователей.
В параллельном матче игрового дня ярославский «Локомотив» на своём льду победил петербургский СКА со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что шайба Костина в овертайме принесла «Авангарду» победу над «Торпедо» в КХЛ.