«Ак Барс» выиграл Восточную конференцию КХЛ, несмотря на поражение от «Спартака»

Казанский «Ак Барс» потерпел поражение от московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

За «Ак Барс» забили Стефан да Коста и Микаэль Викстранд.

Победу «Спартаку» принесли шайбы Анатолия Никонцева, Робина Ганзла и Якова Рылова, отличившегося в овертайме.

Такой результат позволил «Ак Барсу» досрочно выиграть Восточную конференцию КХЛ. По итогам 57 из 60 игр в активе казанской команды 87 очков, что позволило ей стать недосягаемой для преследователей.

В параллельном матче игрового дня ярославский «Локомотив» на своём льду победил петербургский СКА со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что шайба Костина в овертайме принесла «Авангарду» победу над «Торпедо» в КХЛ.