Шайба Костина в овертайме принесла «Авангарду» победу над «Торпедо» в КХЛ

Омский «Авангард» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

За «Торпедо» забили Иван Чехович и Михаил Варнаков.

Победу «Авангарду» принесли шайбы Максима Чудинова, Оливера Каски и Клима Костина, отличившегося в овертайме.

В других матчах игрового дня «Йокерит» на своём льду в овертайме уступил московскому «Динамо» (4:5), а минское «Динамо», также в овертайме, взяло верх над челябинским «Трактором» (3:2).

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» одержал седьмую победу подряд в КХЛ.