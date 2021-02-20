«Салават Юлаев» одержал седьмую победу подряд в КХЛ
- РИА Новости
Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 5:4.
В составе хозяев сперва отличились Сакари Маннинен и Данил Башкиров, а также дубль оформил Александр Кадейкин. Затем китайский коллектив ответил дублем Джейсона Фрэма и голами Шона Коллинза и Спенсера Фу. За пять минут до конца игры Павел Коледов забросил победную для башкирской команды шайбу.
Таким образом, «Салават» одержал седьмую победу подряд.
Ранее сообщалось, что ЦСКА дома уступил «Трактору» в матче КХЛ.