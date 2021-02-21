Шведский биатлонист: когда вижу перед собой русского, начинаю чувствовать запах крови

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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался о выступлении своей команды в эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке.
Шведский биатлонист: когда вижу перед собой русского, начинаю чувствовать запах крови
  • Reuters

«Это выступление наглядно показало, какая мы сильная команда. Считаю мужскую эстафету невероятно крутой гонкой, потому что именно на неё мы ориентируемся в ходе летней и осенней подготовок», — цитирует спортсмена Sydsvenskan.

Он также отметил, что в команде все поддерживают друг друга, что является залогом успеха. Кроме того, швед ответил, приятно ли ему было обогнать россиянина Эдуарда Латыпова.

«Вообще доволен серебряной медалью, но, когда вижу перед собой русского, сразу начинаю чувствовать запах крови», — добавил Самуэльссон.

Мужская сборная Швеции завоевала серебро в эстафете, а Россия — бронзу. На последнем этапе Самуэльссон обогнал Латыпова.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал завоевание бронзовой медали российской командой в эстафете на ЧМ по биатлону.

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