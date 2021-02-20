Губерниев — о бронзе ЧМ: команда была готова сражаться за медаль, и она её завоевала

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о завоевании бронзы мужской сборной России в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.
Губерниев — о бронзе ЧМ: команда была готова сражаться за медаль, и она её завоевала
  • РИА Новости

«Невзирая на все наши проблемы, рассчитываю, что Каминский и Шашилов не просто продолжат работать со сборной, а что полнота принятия решений по составу и логистике будет именно на старших тренерах сборной. Искренне поздравляю Юрия Михайловича с бронзой. Это, безусловно, его награда. Рассчитываю, что львиная доля команды будет работать именно с ним: те же Логинов и Елисеев, которые, в отличие от Халили, немножко захлебнулись с этой самоподготовкой», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Он отметил, что команда «выстрадала» эту бронзовую награду.

«Команда была готова сражаться за медаль — она её и завоевала. Молодцы», — добавил Губерниев.

Российская команда в составе Карима Халили, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова заняла третье место в эстафете 4 × 7,5 км, уступив победителям 50,9 секунды и затратив пять дополнительных патронов.

Ранее глава СБР заявил, что верил в успех российских биатлонистов на ЧМ.

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