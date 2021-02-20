Глава СБР заявил, что верил в успех российских биатлонистов на ЧМ
- РИА Новости
«Мы верили в команду, несмотря ни на что. Все парни молодцы, всем спасибо. Результатом доволен, считаю, что мы можем быть первыми. И мы будем первыми», — приводит слова Майгурова ТАСС.
Российская команда в составе Карима Халили, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова заняла третье место в эстафете 4 × 7,5 км, уступив победителям 50,9 секунды и затратив пять дополнительных патронов.
Ранее Драчёв заявил, что российские биатлонисты отлично выступили в эстафете на ЧМ.