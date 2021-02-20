Драчёв заявил, что российские биатлонисты отлично выступили в эстафете на ЧМ
- РИА Новости
«Наши ребята отлично пробежали сегодня! Все достаточно грамотно шли и хорошо, что все стреляли почти идеально. Были, конечно, дополнительные патроны, но они не помешали нам», — цитирует Драчёва РИА Новости.
При этом он отметил, что многие команды зашли на штрафные круга, а национальная команда преуспела сегодня в стрельбе
«Поздравляю наших ребят с бронзовой медалью! Желаю успеха дальше! Это хороший задел и для Халили, и для Латыпова, для них это первая медаль такого уровня. Дай бог, чтобы и дальше были медали у всех наших ребят», — добавил Драчёв.
Ранее сборная России по биатлону выиграла первую медаль на ЧМ-2021.