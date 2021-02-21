Бушманов считает закономерной победу «Динамо» над «Спартаком»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал поражение от столичного «Динамо» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

«Я думаю, что исход матча закономерен. Игра была, в целом, плюс-минус равной, но «Динамо» свои моменты реализовало, а «Спартак» — нет», — цитирует Бушманова РИА Новости.

Он отметил, что в такое время редко получается показать футбол высокого качества, но для морозной погоды игра вышла достаточно хорошей. Кроме того, по его словам, ему понравился новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс.

«А в остальном всё более-менее знакомо, правда, у «Спартака» была новая тактическая схема. Но мне показалось, что команда ещё не освоила эту схему, игроки не совсем понимают, как атаковать. Я думаю, что Тедеско будет думать, и не исключаю, что он вернётся к прежней схеме», — добавил Бушманов.

«Динамо» на своём поле обыграло «Спартак» со счётом 2:0 и вышло в четвертьфинал Кубка России.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Павел Маслов лишился зуба в матче с «Динамо».