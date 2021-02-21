Бушманов считает закономерной победу «Динамо» над «Спартаком»

Короткая ссылка
Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал поражение от столичного «Динамо» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
Бушманов считает закономерной победу «Динамо» над «Спартаком»
  • РИА Новости

«Я думаю, что исход матча закономерен. Игра была, в целом, плюс-минус равной, но «Динамо» свои моменты реализовало, а «Спартак» — нет», — цитирует Бушманова РИА Новости.

Он отметил, что в такое время редко получается показать футбол высокого качества, но для морозной погоды игра вышла достаточно хорошей. Кроме того, по его словам, ему понравился новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс.

«А в остальном всё более-менее знакомо, правда, у «Спартака» была новая тактическая схема. Но мне показалось, что команда ещё не освоила эту схему, игроки не совсем понимают, как атаковать. Я думаю, что Тедеско будет думать, и не исключаю, что он вернётся к прежней схеме», — добавил Бушманов.

«Динамо» на своём поле обыграло «Спартак» со счётом 2:0 и вышло в четвертьфинал Кубка России.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Павел Маслов лишился зуба в матче с «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить