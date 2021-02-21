Российская команда G-Drive Racing стала чемпионом ALMS и завоевала лицензию для «24 часов Ле-Мана»

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Российская команда G-Drive Racing заняла первое место по итогам четырёх этапов азиатской серии «Ле-Мана» (ALMS) сезона 2021 года.

В заключительной гонке сезона, прошедшей на автодроме «Яс Марина» в Абу-Даби, экипаж G-Drive Racing №26 под управлением австрийцев Фердинанда Габсбурга и Рене Биндера, а также представителя Китая Е Ифея занял четвёртое место, чего было достаточно для победы в общем зачёте чемпионата.

По итогам сезона экипаж G-Drive Racing №26 занял первое место. Другой экипаж команды, №25, за который выступают Франко Калапинто, Джон Фальб и Руи Андраде, занял по итогам чемпионата третье место.

Таким образом, G-Drive Racing во второй раз стала чемпионом ALMS и завоевала право выступить на престижном гоночном марафоне «24 часа Ле-Мана», который пройдёт во Франции 12—13 июня.

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