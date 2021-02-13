Источник: «Формула-1» может вернуться к моторам V8

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Комиссия «Формулы-1» рассматривает вариант использования моторов V8 в качестве двигателей нового поколения.
Источник: «Формула-1» может вернуться к моторам V8
  • Reuters

Как сообщает Motorsport, на недавнем заседании комиссии были сформулированы основные общие принципы для моторов, которые будут в будущем использоваться в чемпионате.

Отмечается, что среди прочих вариантов рассматривается концепция использования 3,5-литровых атмосферных двигателей V8, но в качестве топлива в них планируется применять водород, чтобы соответствовать экологической доктрине чемпионата. Также планируется использование гибридной части, схожей с той, которую эксплуатируют команды в последние годы.

По данным источника, разработка таких двигателей обойдётся впятеро дешевле нынешних моторов. Это может привлечь в «Формулу-1» новых производителей, что является одной из целей руководства чемпионата.

В «Формуле-1» моторы V8 3,5 л использовались в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века.

С 2014 года и по настоящее время на болидах «Формулы-1» устанавливают 1,6-литровые турбированные гибридные двигатели V6.

Ранее сообщалось, что Португалия снова примет этап Гран-при «Формулы-1».

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