Португалия снова примет этап Гран-при «Формулы-1»
- © FrankHoermann/SVEN SIMON
- globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба «Формулы-1», этап в Портимане займёт свободный слот, оставшийся при формировании предварительной версии календаря на сезон.
Таким образом, Гран-при Португалии должен пройти с 30 апреля по 2 мая.
Автодром «Алгарве» был построен в 2008 году, на следующий год принимал предсезонные тесты «Формулы-1», а в сезоне-2020 — этап Гран-при.
Ранее в Alpine сообщили о состоянии попавшего в ДТП Алонсо.