Португалия снова примет этап Гран-при «Формулы-1»

Руководство «Формулы-1» достигло договорённости с организаторами этапа Гран-при Португалии о проведении на трассе «Алгарве» соревнований в сезоне-2021.

Как сообщает пресс-служба «Формулы-1», этап в Портимане займёт свободный слот, оставшийся при формировании предварительной версии календаря на сезон.

Таким образом, Гран-при Португалии должен пройти с 30 апреля по 2 мая.

Автодром «Алгарве» был построен в 2008 году, на следующий год принимал предсезонные тесты «Формулы-1», а в сезоне-2020 — этап Гран-при.

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