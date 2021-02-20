Тедеско заявил, что «Спартаку» не хватило Крала в матче с «Динамо»
«Крала не хватило, потому что он ранее сыграл все матчи за «Спартак». Мы можем компенсировать потерю любого игрока, но нельзя недооценивать отсутствие такого игрока, как Алекс, особенно в обороне», — приводит слова Тедеско «Матч ТВ».
22-летний Крал не сыграл с «Динамо» в качестве меры предосторожности из-за перегрузки опорно-двигательного аппарата. В нынешнем сезоне чешский хавбек принял участие в 20 матчах во всех турнирах и записал в свой актив три голевые передачи.
Ранее Тедеско заявил, что не считает, что ошибся с выбором тактической схемы на матч КР с «Динамо».