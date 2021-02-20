Тедеско заявил, что «Спартаку» не хватило Крала в матче с «Динамо»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил что отсутствие полузащитника Алекса Крала отразилось на игре команды в матче 1/8 финала Кубка России со столичным «Динамо».

«Крала не хватило, потому что он ранее сыграл все матчи за «Спартак». Мы можем компенсировать потерю любого игрока, но нельзя недооценивать отсутствие такого игрока, как Алекс, особенно в обороне», — приводит слова Тедеско «Матч ТВ».

22-летний Крал не сыграл с «Динамо» в качестве меры предосторожности из-за перегрузки опорно-двигательного аппарата. В нынешнем сезоне чешский хавбек принял участие в 20 матчах во всех турнирах и записал в свой актив три голевые передачи.

Ранее Тедеско заявил, что не считает, что ошибся с выбором тактической схемы на матч КР с «Динамо».

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