Глава IBU поздравил российских биатлонистов с бронзой в эстафете на ЧМ

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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал завоевание российскими биатлонистами бронзы в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.
Глава IBU поздравил российских биатлонистов с бронзой в эстафете на ЧМ
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Безусловно, хотел бы поздравить команду с бронзовой медалью эстафеты. Рад, что на пьедестале почёта появилась ещё одна федерация. Я поздравляю российскую команду и желаю ей всего наилучшего», — приводит слова Далина РИА Новости.

Российская команда в составе Карима Халили, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова заняла третье место в эстафете 4 × 7,5 км, уступив победителям 50,9 секунды и затратив пять дополнительных патронов.

Ранее глава СБР заявил, что верил в успех российских биатлонистов на ЧМ.

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