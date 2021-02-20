Елисеев высказался о своём выступлении в эстафете на ЧМ по биатлону

Россиянин Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

«Огромная разница между первым и вторым этапами. На первом этапе намного спокойнее начинают первый круг. Мне важно втянуться в гонку и потом выдать всё в нужный момент. На других этапах все быстро начинают. Это заводит раньше времени. Получается то, что получается на раздельных гонках. Как сегодня удалось сдержать себя? Коллективная ответственность помогает. Ошибка, которая будет проигрышем в 20—25 секунд на последнем кругу, непозволительна», — приводит слова Елисеева «Матч ТВ».

Елисеев бежал второй этап эстафеты, приняв её у Карима Халили, и, допустив один промах на двух огневых рубежах, передал её Александру Логинову пятым. В итоге российская команда сумела завоевать бронзу.

Ранее Латыпов заявил, что по ходу его этапа эстафеты у него были мысли только о том, чтобы дойти до финиша.