Елисеев высказался о своём выступлении в эстафете на ЧМ по биатлону

Короткая ссылка
Россиянин Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.
Елисеев высказался о своём выступлении в эстафете на ЧМ по биатлону
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Огромная разница между первым и вторым этапами. На первом этапе намного спокойнее начинают первый круг. Мне важно втянуться в гонку и потом выдать всё в нужный момент. На других этапах все быстро начинают. Это заводит раньше времени. Получается то, что получается на раздельных гонках. Как сегодня удалось сдержать себя? Коллективная ответственность помогает. Ошибка, которая будет проигрышем в 20—25 секунд на последнем кругу, непозволительна», — приводит слова Елисеева «Матч ТВ».

Елисеев бежал второй этап эстафеты, приняв её у Карима Халили, и, допустив один промах на двух огневых рубежах, передал её Александру Логинову пятым. В итоге российская команда сумела завоевать бронзу.

Ранее Латыпов заявил, что по ходу его этапа эстафеты у него были мысли только о том, чтобы дойти до финиша.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить