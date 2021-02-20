Биатлонист Латыпов: у меня были мысли только дойти до финиша

Россиянин Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

«Мыслей о борьбе за медаль не было. Выходил с настроем бороться. Хотел сохранить место. Знал, что будет борьба. На втором круге сохранял скорость, но на финише было видно, что мне тяжело очень. Было, конечно, напряжение, но оно не преобладало над сознанием. Старался отработать качественно, что у меня получилось», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

Он отметил, что сразу понял, что опередивший его на трассе швед Себастьян Самуэльссон был свежее него самого.

«Там уже была борьба с самим с собой, чтобы дотерпеть и сохранить своё место. На втором круге я шел в своём темпе, чтобы сохранить место. Знал, что на четвёртом этапе бегут сильные гонщики и тут нельзя было давать слабину. У меня были мысли только дойти до финиша. Других мыслей не было», — добавил биатлонист.

Латыпов бежал заключительный, четвёртый этап эстафеты, приняв её у Александра Логинова, и финишировал третьим с отставанием от победителя в 50,9 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах.

Ранее глава СБР заявил, что верил в успех российских биатлонистов на ЧМ.