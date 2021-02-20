Хусаинов считает ошибочным назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче КР с «Динамо»
- РИА Новости
«Мозес играет чисто, пенальти и близко нет. Жалко, что Левников и те, кто работает на VAR, приняли такое решение», — приводит слова Хусаинова ТАСС.
На 15-й минуте главный арбитр встречи Кирилл Левников назначил пенальти в ворота «Спартака» за игру рукой Виктора Мозеса в своей штрафной площади. 11-метровый удар в составе «Динамо» реализовал Даниил Фомин.
Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Арсеналу» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.