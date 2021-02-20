Хусаинов считает ошибочным назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче КР с «Динамо»

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу с «Динамо».
Хусаинов считает ошибочным назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче КР с «Динамо»
  • РИА Новости

«Мозес играет чисто, пенальти и близко нет. Жалко, что Левников и те, кто работает на VAR, приняли такое решение», — приводит слова Хусаинова ТАСС.

На 15-й минуте главный арбитр встречи Кирилл Левников назначил пенальти в ворота «Спартака» за игру рукой Виктора Мозеса в своей штрафной площади. 11-метровый удар в составе «Динамо» реализовал Даниил Фомин.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Арсеналу» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

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