В Подмосковье пройдёт ХI Международный фестиваль спортивных единоборств

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В Московской области в городе Пушкине состоится XI Международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского».
В Подмосковье пройдёт ХI Международный фестиваль спортивных единоборств
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Как сообщили организаторы, в этом году на фестивале будет представлено более 16 направлений видов спорта и единоборств. В нём примут участие около 2,5 тыс. участников. При этом охват теле-, радио- и интернет-вещания мероприятия составит более 60 млн зрителей.

Организаторами фестиваля выступают Российский союз православных единоборцев при поддержке администрации г.о. Пушкино, правительства Московской области, Министерства физической культуры и спорта Подмосковья, Общественной палаты России, посольства Японии, патриаршей комиссии по спорту и Министерства спорта России.

«Партнёрами выступили ГК «Инград» — крупная девелоперская компания, торгово-развлекательный центр «Акварель», «Техпромбизнес» — управляющая компания «Технопарка Пушкино», рекламное агентство «Гриффель», Пушкинский фонд местного развития», — сообщили организаторы.

Торжественное открытие фестиваля состоялось 20 февраля в 15:00 во дворце спорта «Пушкино».

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