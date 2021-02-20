Волков высказался о составе сборной России на женскую эстафету в Поклюке

Тренер женской сборной России по стрельбе Алексей Волков поделился мнением о составе национальной команды на женскую эстафетную гонку на чемпионате мира в словенской Поклюке.

«Светлана Миронова показывает, что на данный период времени она готова. Её кандидатура не вызывала сомнений. В ходе турнира была волнообразность в стрельбе, но никто не выпадал. Лариса Куклина сегодня делала ту же самую работу, так как она в эстафете запасная», — приводит слова Волкова News.ru.

В состав сборной России на женскую эстафету на ЧМ включены Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Евгения Павлова.

Женская эстафета состоится 20 февраля. Начало — в 13:45 мск.

Ранее сообщалось, что Польховский госпитализирован и пропустит остаток ЧМ в Поклюке.