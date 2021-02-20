«Вольфсбург» разгромил «Арминию» и поднялся на третье место в Бундеслиге

«Вольфсбург» одержал победу над билефельдской «Арминией» в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча проходила на стадионе «Шюко-Арена» в Билефельде и завершилась со счётом 3:0.

В составе «Вольфсбурга» дублем отметился Ренато Штеффен. Ещё один мяч на свой счёт записал Максимилиан Филипп.

Таким образом, «Вольфсбург» набрал 42 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. «Арминия» с 18 очками расположилась на 16-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Вольфсбург» арендовал Филиппа у «Динамо».