«Вольфсбург» разгромил «Арминию» и поднялся на третье место в Бундеслиге

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«Вольфсбург» одержал победу над билефельдской «Арминией» в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги.
«Вольфсбург» разгромил «Арминию» и поднялся на третье место в Бундеслиге
  • © REUTERS/Ina Fassbender

Встреча проходила на стадионе «Шюко-Арена» в Билефельде и завершилась со счётом 3:0.

В составе «Вольфсбурга» дублем отметился Ренато Штеффен. Ещё один мяч на свой счёт записал Максимилиан Филипп.

Таким образом, «Вольфсбург» набрал 42 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. «Арминия» с 18 очками расположилась на 16-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Вольфсбург» арендовал Филиппа у «Динамо».

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