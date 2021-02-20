Евгения Медведева пожелала Даниилу Медведеву победы в финале Australian Open
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«Нереальный матч. Смотрите финал», — написал Даниил Медведев на своей странице в Instagram.
«Поздравляю! Желаю победы в финале! Буду искренне переживать!» — прокомментировала публикацию Евгения Медведева.
В финале Australian Open Медведев встретится с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Финал состоится 21 февраля.
Ранее Медведев поделился ожиданиями от финала Australian Open с Джоковичем.