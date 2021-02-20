Евгения Медведева пожелала Даниилу Медведеву победы в финале Australian Open

Российская фигуристка Евгения Медведева поздравила российского теннисиста Даниила Медведева с выходом в финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

«Нереальный матч. Смотрите финал», — написал Даниил Медведев на своей странице в Instagram.

«Поздравляю! Желаю победы в финале! Буду искренне переживать!» — прокомментировала публикацию Евгения Медведева.

В финале Australian Open Медведев встретится с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Финал состоится 21 февраля.

Ранее Медведев поделился ожиданиями от финала Australian Open с Джоковичем.