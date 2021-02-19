Ибрагимовича оскорбили на этнической почве во время матча ЛЕ в Сербии

Шведский форвард итальянского клуба «Милан» Златан Ибрагимович стал жертвой оскорблений со стороны фанатов сербской «Црвены Звезды» во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Balkan Insight, шведа, который имеет боснийские корни, оскорбили на этнической почве, применив выражение, которое в течение многих лет использовалось сербскими националистами.

Отмечается, что «Црвена Звезда» принесла извинения форварду за поведение фаната, и пообещала найти его и привлечь к ответственности.

Встреча «Милана» и «Црвены Звезды», прошедшая в Белграде, завершилась со счётом 2:2. Ответная игра состоится в Милане 25 февраля.

Ранее сообщалось, что Краснодар» стартовал с поражения в плей-офф Лиги Европы.