Ибрагимовича оскорбили на этнической почве во время матча ЛЕ в Сербии

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Шведский форвард итальянского клуба «Милан» Златан Ибрагимович стал жертвой оскорблений со стороны фанатов сербской «Црвены Звезды» во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
Ибрагимовича оскорбили на этнической почве во время матча ЛЕ в Сербии
  • Reuters

Как сообщает Balkan Insight, шведа, который имеет боснийские корни, оскорбили на этнической почве, применив выражение, которое в течение многих лет использовалось сербскими националистами.

Отмечается, что «Црвена Звезда» принесла извинения форварду за поведение фаната, и пообещала найти его и привлечь к ответственности.

Встреча «Милана» и «Црвены Звезды», прошедшая в Белграде, завершилась со счётом 2:2. Ответная игра состоится в Милане 25 февраля.

Ранее сообщалось, что Краснодар» стартовал с поражения в плей-офф Лиги Европы.

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