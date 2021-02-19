Ибрагимовича оскорбили на этнической почве во время матча ЛЕ в Сербии
- Reuters
Как сообщает Balkan Insight, шведа, который имеет боснийские корни, оскорбили на этнической почве, применив выражение, которое в течение многих лет использовалось сербскими националистами.
Отмечается, что «Црвена Звезда» принесла извинения форварду за поведение фаната, и пообещала найти его и привлечь к ответственности.
Встреча «Милана» и «Црвены Звезды», прошедшая в Белграде, завершилась со счётом 2:2. Ответная игра состоится в Милане 25 февраля.
Ранее сообщалось, что Краснодар» стартовал с поражения в плей-офф Лиги Европы.