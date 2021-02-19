Базаревич оценил игру Боломбоя в матче отбора на Евробаскет с Северной Македонией

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич высказал мнение об игре форварда ЦСКА Джоэла Боломбоя в матче группового этапа квалификации чемпионата Европы 2022 года с национальной командой Северной Македонии.

«Доволен Боломбоем, он играл с энтузиазмом. Реализовал то, с чем ему помогли партнёры, и не только. Слава богу, что ЦСКА пошёл навстречу, и на этот раз он не приехал за день, как бывало раньше. Если Семён Антонов знает нашу систему, то для Джоэля это всегда был стресс. Сейчас его уже было меньше, три тренировки здесь помогли Боломбою. Чем лучше он поймёт нашу систему, тем проще и легче ему будет в будущем», — приводит слова Базаревича РИА Новости.

Боломбой стал самым результативным игроком сборной России в матче с Северной Македонией, проведя на паркете 21 минуту.

27-летний форвард играет за сборную России с ноября 2018 года, когда он получил российское гражданство.

Ранее Базаревич прокомментировал досрочный выход сборной России на чемпионат Европы 2022 года.