Сборная России квалифицировалась на Евробаскет-2022

Мужская сборная России по баскетболу досрочно квалифицировалась на чемпионат Европы 2022 года.

Благодаря победе над Северной Македонией российская команда гарантированно не опустится на последнее место в группе B и, таким образом, за тур до окончания квалификации обеспечила себе путёвку на чемпионат Европы 2022 года, который пройдёт в четырёх странах — Германии, Чехии, Грузии и Италии — с 1 по 18 сентября.

Сборная России является чемпионом Европы 2007 года. На Евробаскете-2017 российская команда заняла четвёртое место.

Ранее сообщалось, что сборная России победила Северную Македонию в отборе на Евробаскет-2022.