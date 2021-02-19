Сборная России квалифицировалась на Евробаскет-2022

Короткая ссылка
Мужская сборная России по баскетболу досрочно квалифицировалась на чемпионат Европы 2022 года.
Сборная России квалифицировалась на Евробаскет-2022
  • ©fiba.basketball

Благодаря победе над Северной Македонией российская команда гарантированно не опустится на последнее место в группе B и, таким образом, за тур до окончания квалификации обеспечила себе путёвку на чемпионат Европы 2022 года, который пройдёт в четырёх странах — Германии, Чехии, Грузии и Италии — с 1 по 18 сентября.

Сборная России является чемпионом Европы 2007 года. На Евробаскете-2017 российская команда заняла четвёртое место.

Ранее сообщалось, что сборная России победила Северную Македонию в отборе на Евробаскет-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить