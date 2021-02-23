Финкельштейн: перешедшие в UFC бойцы M-1 могут проводить в России до двух боёв в год

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Владелец российского ММА-промоушена M-1 Global Вадим Финкельштейн рассказал о пункте договора с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), согласно которому бывшие бойцы организации могут проводить в России до двух боёв в год.
Финкельштейн: перешедшие в UFC бойцы M-1 могут проводить в России до двух боёв в год
  • Reuters

«Нет, наше сотрудничество ограничивается тем, что наши чемпионы могут получить шанс попробовать себя в UFC. При этом у меня есть опция, согласно которой перешедшие из M-1 Global бойцы могут проводить у меня до двух поединков в год. Из-за пандемии я лишён этой возможности, но когда она появится, обязательно буду пользоваться», — рассказал Финкельштейн в интервью RT.

Ранее Финкельштейн заявил, что M-1 Global временно приостановил свою деятельность.

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