Финкельштейн: перешедшие в UFC бойцы M-1 могут проводить в России до двух боёв в год
- Reuters
«Нет, наше сотрудничество ограничивается тем, что наши чемпионы могут получить шанс попробовать себя в UFC. При этом у меня есть опция, согласно которой перешедшие из M-1 Global бойцы могут проводить у меня до двух поединков в год. Из-за пандемии я лишён этой возможности, но когда она появится, обязательно буду пользоваться», — рассказал Финкельштейн в интервью RT.
Ранее Финкельштейн заявил, что M-1 Global временно приостановил свою деятельность.