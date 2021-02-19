В «Манчестер Сити» опровергли ведение переговоров с Месси

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В «Манчестер Сити» опровергли информацию, что клуб подготовил предложение форварду «Барселоны» Лионелю Месси.
В «Манчестер Сити» опровергли ведение переговоров с Месси
  • Reuters

Как сообщает Sky Sports, в английском клубе заявили, что не делали предложения аргентинцу и не ведут с ним переговоров.

Другие клубы получили право контактировать с Месси с начала января, поскольку этим летом у него истекает контракт с «Барселоной». Основными претендентами на 33-летнего форварда считаются «Манчестер Сити» и ПСЖ.

В текущем сезоне Месси принял участие в 20 матчах испанской Примеры. На счету 33-летнего форварда 15 мячей и три результативные передачи. 

Ранее «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ.

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