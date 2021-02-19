В «Манчестер Сити» опровергли ведение переговоров с Месси
- Reuters
Как сообщает Sky Sports, в английском клубе заявили, что не делали предложения аргентинцу и не ведут с ним переговоров.
Другие клубы получили право контактировать с Месси с начала января, поскольку этим летом у него истекает контракт с «Барселоной». Основными претендентами на 33-летнего форварда считаются «Манчестер Сити» и ПСЖ.
В текущем сезоне Месси принял участие в 20 матчах испанской Примеры. На счету 33-летнего форварда 15 мячей и три результативные передачи.
Ранее «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ.