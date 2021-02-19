Хинкель рассказал о реакции Федуна на заявление Тедеско об уходе

Андреас Хинкель, помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, рассказал о реакции владельца клуба Леонида Федуна на решение немецкого специалиста покинуть команду по окончании сезона.

«Конечно, это произошло до матча с «Зенитом». Доменико пришёл и сказал, что склоняется к уходу после сезона. Мы решили, что лучший момент для объявления — именно тот, который и был выбран, поскольку это честный путь. Если бы он ничего не сказал, на сборах его об этом спрашивали бы журналисты, а президент готовил бы предложение о продлении контракта. До конца сезона мы в «Спартаке», отдадим всё, что есть внутри нас. Возможно, объявление об уходе в декабре кто-то воспринял ненормально, но президент «Спартака» Леонид Федун всё понял, за что мы ему очень благодарны. Он, а также персонал, игроки нас поддержали. Это то, что мы очень ценим и никогда не забудем», — цитирует Хинкеля Sports.ru.

Тедеско объявил об уходе из «Спартака» по окончании срока действия контракта, который завершается летом 2021 года.

Ранее Тедеско выступил против отмены матча Кубка России с «Динамо».