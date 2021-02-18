«Краснодар» снова сравнял счёт в матче с загребским «Динамо» в плей-офф Лиги Европы

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон забил второй для команды мяч в ворота загребского «Динамо» в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы.

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На 69-й минуте Классон отличился после передачи Маркуса Берга, и счёт стал 2:2. Встреча проходит в Краснодаре. Ранее сообщалось, что загребское «Динамо» забило второй мяч в ворота «Краснодара» после ошибки Евгения Городова.