«Краснодар» снова сравнял счёт в матче с загребским «Динамо» в плей-офф Лиги Европы
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон забил второй для команды мяч в ворота загребского «Динамо» в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы.
- globallookpress.com
На 69-й минуте Классон отличился после передачи Маркуса Берга, и счёт стал 2:2.
Встреча проходит в Краснодаре.
Ранее сообщалось, что загребское «Динамо» забило второй мяч в ворота «Краснодара» после ошибки Евгения Городова.
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