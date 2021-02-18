В РФС сообщили, когда будет рассмотрена ситуация с «Тамбовом»

В службе коммуникаций Российского футбольного союза рассказали, когда будет рассмотрена ситуация с «Тамбовом».

Как стало известно, заседание комиссии по лицензированию РФС, на которой и будет рассматриваться данная ситуация, состоится 19 февраля.

Напомним, что «Тамбов» испытывает финансовые проблемы из-за многомесячных долгов по зарплате, превышающих 150 млн рублей.

После 19 туров РПЛ «Тамбов» набрал 13 очков и расположился на последнем месте в турнирной таблице.

Кроме того, 21 февраля «Тамбов» должен сыграть с московским «Локомотивом» в 1/8 финала Кубка России.

Ранее тренер «Тамбова» отреагировал на новость о снятии команды с Кубка России.