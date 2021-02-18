Первушин отреагировал на новость о снятии «Тамбова» с Кубка России

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Главный тренер футбольного клуба «Тамбов» Сергей Первушин прокомментировал информацию об отказе клуба от участия в Кубке России по футболу.
Первушин отреагировал на новость о снятии «Тамбова» с Кубка России
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Вроде бы это так. Заявка у нас закрыта, поэтому, скорее всего, в Кубке участвовать мы не будем. Заявка закрыта из-за запрета на регистрацию игроков. Если её не откроют, то ничего не будет. Очень печально», — приводит слова Первушина «Чемпионат».

Соперником ФК «Тамбов» в 1/8 финала является московский «Локомотив». Матч должен был пройти 21 февраля.

«Тамбов» испытывает финансовые проблемы из-за многомесячных долгов по зарплате, превышающих 150 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» снялся с Кубка России по футболу.

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