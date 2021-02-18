Боец MMA Корешков: Bellator с неохотой дал разрешение выступить в AMC Fight Nights

Российский боец смешанного стиля Андрей Корешков заявил, что промоушен Bellator с неохотой дал ему разрешение выступить на ближайшем турнире AMC Fight Nights.

«Соглашение с AMC Fight Nights рассчитано на один бой. Условия Bellator? Никаких. Они дали разрешение выступить здесь. С неохотой, но дали. Я хотел провести бой как можно быстрее. У меня простой уже насчитывает 14—15 месяцев, поэтому сейчас мне было важно вернуться в клетку», — цитирует Корешкова «Советский спорт».

По словам бойца, он пока не знает, когда вернётся к выступлениям в Bellator, так как не может получить визу из-за коронавирусных ограничений. Он также заявил, что готов продолжать сотрудничать с Fight Nights, если поступит такое предложение.

«Я буду рад выступать в России. Тем более в Fight Nights, в котором выступали и выступают мои друзья по команде. Поэтому я только рад выступить у них», — добавил Корешков.

Корешков является бывшим чемпионом Bellator в полусреднем весе. На его счету 22 победы и четыре поражения в MMA. Последний раз он выходил в октагон в октябре 2019 года. Тогда россиянин проиграл американцу Лорензу Ларкину.

23 февраля на турнире AMC Fight Nights в Сочи Корешков встретится в бою с бразильцем Адриано Родригесом.

Ранее тренер Тарас Кияшко выразил мнение, что Фрэнсис Нганну является более удобным оппонентом для Александра Волкова, чем Кёртис Блэйдс.