Орлов не понимает, почему в «Спартаке» не хотят переносить матч с «Динамо»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу возможного переноса матча 1/8 финала Кубка России по футболу между московскими «Динамо» и «Спартаком».

По его мнению, футболисты не должны играть при очень сильном морозе. Он выразил непонимание в связи с таким отношением к игрокам.

«Можно же заранее беспокоиться о таких вещах. Это забота о человеке. Но клубы на это соглашаются. Почему? Вот Федун такой принципиальный. Почему он хочет, чтобы «Спартак» поморозили на стадионе «Динамо»? Почему он так к этому относится?» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Он также предположил, что после игры команды снова полетят на юг, а такой резкий переход из холода в жару может плохо повлиять на здоровье футболистов.

«Я с состраданием отношусь к футболистам. А к ним так относятся. Да, форс-мажор, но ищите выход из ситуации. Стадион в Сочи свободен. Затраты? Давайте организуем. Ищите отдельного спонсора. Работайте. Думайте, как заработать», — добавил Орлов.

Матч «Динамо» — «Спартак» должен состояться 20 февраля. Начало — в 19:30 мск.

Ранее тренер «Спартака» Доменико Тедеско выступил против отмены матча Кубка России с «Динамо».