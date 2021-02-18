Футболист «Реала» Варан стал лицом компании Puma

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Защитник мадридского «Реала» и сборной Франции по футболу Рафаэль Варан заключил контракт с брендом Puma.
Футболист «Реала» Варан стал лицом компании Puma
  • Reuters

Об этом сообщается в пресс-релизе компании. По его словам, он рад стать амбассадором компании, так как до него ими было уже множество.

Кроме того, он отметил, что у него множество общих ценностей с компанией.

В составе «Реала» Варан выиграл четыре Лиги чемпионов, один Кубок Испании, а также три раза становился чемпионом Испании. 

Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года. 

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Алина Загитова стала лицом бренда Puma.

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