Футболист «Реала» Варан стал лицом компании Puma
- Reuters
Об этом сообщается в пресс-релизе компании. По его словам, он рад стать амбассадором компании, так как до него ими было уже множество.
Кроме того, он отметил, что у него множество общих ценностей с компанией.
В составе «Реала» Варан выиграл четыре Лиги чемпионов, один Кубок Испании, а также три раза становился чемпионом Испании.
Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Алина Загитова стала лицом бренда Puma.