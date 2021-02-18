Тихонов подверг жёсткой критике тренеров сборной России по биатлону
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- РИА Новости
«Если нет физических кондиций, то и стрельба будет валиться. У них явный перебор работы, и это моментально сказывается на стрельбе. Идиоты законченные, вот в чём проблема! Безграмотность у них полнейшая», — приводит слова Тихонова Sport24.
Сборная России в составе Эдуарда Латыпова и Евгении Павловой финишировала на 11-м месте.
Ранее сообщалось, что Франция выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону.