Драчёв об итогах сингл-микста на ЧМ в Поклюке: я не вижу никакого просвета

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о результате российской сборной в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

«Мне жаль команду. Мы уступаем во всём. Я не вижу никакого просвета. Конечно, есть ещё гонки, будем надеяться. Может, чудесная звезда взойдёт на небе — и мы сможем занять какое-то место. Но пока это маловероятно», — приводит слова Драчёва «Чемпионат».

Сборная России в составе Эдуарда Латыпова и Евгении Павловой финишировала на 11-м месте.

Ранее сообщалось, что Франция выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону.