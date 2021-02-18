Драчёв об итогах сингл-микста на ЧМ в Поклюке: я не вижу никакого просвета
- РИА Новости
«Мне жаль команду. Мы уступаем во всём. Я не вижу никакого просвета. Конечно, есть ещё гонки, будем надеяться. Может, чудесная звезда взойдёт на небе — и мы сможем занять какое-то место. Но пока это маловероятно», — приводит слова Драчёва «Чемпионат».
Сборная России в составе Эдуарда Латыпова и Евгении Павловой финишировала на 11-м месте.
Ранее сообщалось, что Франция выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону.