Губерниев об итогах сингл-микста на ЧМ в Поклюке: сборная достигла дна
- РИА Новости
«Я обескуражен. Чудовищная, худшая стрельба. Но я по-прежнему рассчитываю, что мы будем бороться за медали. Говорить о том, что всё пропало, не буду. Когда мы достигли дна и снизу постучали, нужно оттолкнуться и постепенно всплывать, к солнышку. Вперёд, команда! Вы можете, ребятушки мои золотые!» — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Сборная России в составе Эдуарда Латыпова и Евгении Павловой финишировала на 11-м месте.
Ранее сообщалось, что Франция выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону.