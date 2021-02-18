Губерниев об итогах сингл-микста на ЧМ в Поклюке: сборная достигла дна

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги сингл-микста на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.
Губерниев об итогах сингл-микста на ЧМ в Поклюке: сборная достигла дна
  • РИА Новости

«Я обескуражен. Чудовищная, худшая стрельба. Но я по-прежнему рассчитываю, что мы будем бороться за медали. Говорить о том, что всё пропало, не буду. Когда мы достигли дна и снизу постучали, нужно оттолкнуться и постепенно всплывать, к солнышку. Вперёд, команда! Вы можете, ребятушки мои золотые!» — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Сборная России в составе Эдуарда Латыпова и Евгении Павловой финишировала на 11-м месте.

Ранее сообщалось, что Франция выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону.

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