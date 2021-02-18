Тарпищев поделился ожиданиями от матча Медведев — Циципас в полуфинале Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о предстоящей встрече российского теннисиста Даниила Медведева с Стефаносом Циципасом из Греции в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

«С Циципасом шансы выше у Медведева. Вопрос стоит в том, насколько наш парень будет держать свою подачу. Австралийцы сделали такое покрытие, на котором учитывается подача и нужно её брать. Хочу пожелать, чтобы Даниил ровно подавал, а не с перепадами. При подобном подходе он должен выигрывать», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Матч Медведев — Циципас состоится 19 февраля.

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