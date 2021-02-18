Тарпищев поделился ожиданиями от матча Медведев — Циципас в полуфинале Australian Open
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«С Циципасом шансы выше у Медведева. Вопрос стоит в том, насколько наш парень будет держать свою подачу. Австралийцы сделали такое покрытие, на котором учитывается подача и нужно её брать. Хочу пожелать, чтобы Даниил ровно подавал, а не с перепадами. При подобном подходе он должен выигрывать», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».
Матч Медведев — Циципас состоится 19 февраля.
Ранее Тарпищев выразил восхищение Карацевым.