Тарпищев выразил восхищение Карацевым

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение российского теннисиста Аслана Карацева от Новака Джоковича из Сербии в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

«Я восхищён Асланом Карацевым. Он за такой короткий путь сделал немыслимое, ворвался в элиту. На Аслана была большая физическая и психологическая нагрузка, ему было тяжело. Карацев своей титанической работой добился своего. Его только за это можно похвалить, поэтому я ему говорю большое спасибо», — приводит слова Тарпищева Sport24.

Встреча проходила в Мельбурне, продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

Ранее сообщалось, что Карацев вышел на 72-е место рейтинга ATP.