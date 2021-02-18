Тарпищев выразил восхищение Карацевым

Короткая ссылка
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение российского теннисиста Аслана Карацева от Новака Джоковича из Сербии в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Тарпищев выразил восхищение Карацевым
  • Reuters

«Я восхищён Асланом Карацевым. Он за такой короткий путь сделал немыслимое, ворвался в элиту. На Аслана была большая физическая и психологическая нагрузка, ему было тяжело. Карацев своей титанической работой добился своего. Его только за это можно похвалить, поэтому я ему говорю большое спасибо», — приводит слова Тарпищева Sport24.

Встреча проходила в Мельбурне, продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

Ранее сообщалось, что Карацев вышел на 72-е место рейтинга ATP.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить