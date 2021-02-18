Тарасова считает, что Трусовой и Щербаковой дали отдохнуть перед ЧМ
- РИА Новости
«Их невключение вполне объяснимо. Они много выступали в этом году, и им дали возможность отдохнуть», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Она отметила, что если посмотреть на весь состав участников, а не только на женское катание, то в нём недостаёт многих спортсменов.
«Нет и Александры Степановой с Иваном Букиным, у которых тоже сезон получился насыщенным. Посмотрим в их отсутствие на выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова», — добавила Тарасова.
Финал Кубка России пройдёт в Москве с 27 февраля по 2 марта.
Ранее двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что Трусова готовится к чемпионату мира.