Давыденко высказался о предстоящем матче Медведева с Циципасом в полуфинале Australian Open

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Бывший российский теннисист Николай Давыденко поделился ожиданиями от встречи россиянина Даниила Медведева с Стефаносом Циципасом из Греции в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

«Стефанос провёл четыре сета, играл пять часов с Рафаэлем. Будем надеяться, что Циципас сильно устал, что Даниилу это пойдёт на пользу. Понятно, что корты здесь быстрее. Казалось, что Надаль будет более удобным соперником для Медведева», — приводит слова Давыденко «Чемпионат».

По мнению бывшего теннисиста, если грек восстановится, то это будет очень непростая игра для Медведева.

«Многое зависит от самого Медведева. Если он уверен в себе, то обыгрывает почти любого. Если начинает сомневаться, то начинаются проблемы. Поэтому Даниилу важно спокойно найти свою тактику, всё продумать», — добавил он.

Матч Медведев — Циципас состоится 19 февраля.

Ранее сообщалось, что Циципас сравнил себя с птичкой во встрече с Надалем на Australian Open.

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