Евролига временно запретила «Химкам» регистрировать новых баскетболистов

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Евролига временно запретила подмосковным «Химкам» регистрировать новых баскетболистов из-за возможного нарушения правил финансового фейр-плей.
Евролига временно запретила «Химкам» регистрировать новых баскетболистов
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт турнира. Евролига направила в «Химки» финансовую комиссию для дальнейшего контроля за соблюдением клубом правил финансового фейр-плей. В заявлении отмечается, что дело против клуба было открыто из-за жалобы, поданной в Ассоциацию игроков Евролиги (ELPA).

Временный запрет будет в силе, пока Евролига не вынесет вердикт по данной ситуации. Ожидается, что он будет вынесен в течение 30 дней. 

Ранее Швед установил историческое достижение в Единой лиге ВТБ.

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