В «Рейнджерс» назвали дату возвращения Панарина

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Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин должен вернуться в строй к ближайшему матчу команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В «Рейнджерс» назвали дату возвращения Панарина
  • Reuters

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн заявил, что российский нападающий Артемий Панарин должен сыграть в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфия Флайерз», который состоится 19 февраля. Слова наставника команды цитирует официальный Twitter клуба.

Панарин получил травму «нижней части тела» в поединке с «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ). Из-за повреждения нападающий пропустил два матча: с «Бостоном» (0:1) и с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:5).

В этом сезоне Панарин принял участие в 12 матчах, забросил пять шайб и отдал десять результативных передач.

Ранее Бучневич вышел на третье место среди россиян в истории «Рейнджерс» по результативности.

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