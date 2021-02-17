Российская гимнастка Спиридонова объявила о завершении карьеры

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье, чемпионка мира 2015 года в упражнениях на брусьях Дарья Спиридонова объявила о своём решении завершить профессиональную спортивную карьеру.
Российская гимнастка Спиридонова объявила о завершении карьеры
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Я обожаю выступать на соревнованиях и получать эти нереальные эмоции. Но со временем интерес к тренировкам начал пропадать. Благодарна спорту за всё! Теперь начинается новая жизнь, новые возможности, новая история», — написала Спиридонова на своей странице в Instagram.

Ранее тренер женской сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что Спиридонова больше не может выступать на высоком уровне.

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