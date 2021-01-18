Тренер сборной заявила, что гимнастка Спиридонова больше не может выступать на высоком уровне
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По словам специалиста, обе спортсменки уже не способны успешно выступать на высшем уровне.
«У Спиридоновой и Ерёминой все нормально. Они тренируются, но уже тренируются не для большой гимнастики, а для себя. Ерёмина после операции не может восстановиться», — приводит слова Родионенко «Р-Спорт».
Тренер добавила, что Ерёмина может выступить на чемпионате России, в то время как Спиридонова занялась своим бизнесом и гимнастика её уже мало интересует. При этом о завершении карьеры эта спортсменка пока не заявляла.
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