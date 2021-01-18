Тренер сборной заявила, что гимнастка Спиридонова больше не может выступать на высоком уровне

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Старший тренер женской сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко раскрыла причины невключения Дарьи Спиридоновой и Елены Ерёминой в список кандидатов в национальную команду на 2021 год.
Тренер сборной заявила, что гимнастка Спиридонова больше не может выступать на высоком уровне
  • © РИА Новости / Владимир Песня

По словам специалиста, обе спортсменки уже не способны успешно выступать на высшем уровне.

«У Спиридоновой и Ерёминой все нормально. Они тренируются, но уже тренируются не для большой гимнастики, а для себя. Ерёмина после операции не может восстановиться», — приводит слова Родионенко «Р-Спорт».

Тренер добавила, что Ерёмина может выступить на чемпионате России, в то время как Спиридонова занялась своим бизнесом и гимнастика её уже мало интересует. При этом о завершении карьеры эта спортсменка пока не заявляла.

Ранее сообщалось, что старейшая из всех ныне живущих олимпийских чемпионов венгерская гимнастка Агнеш Келети отпраздновала 100-летний юбилей.

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