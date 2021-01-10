Самой старой из ныне живущих олимпийских чемпионов Келети исполнилось 100 лет

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Старейшая из всех ныне живущих олимпийских чемпионов венгерская гимнастка Агнеш Келети отпраздновала 100-летний юбилей.
Самой старой из ныне живущих олимпийских чемпионов Келети исполнилось 100 лет
  • Reuters

Келети является пятикратной олимпийской чемпионкой. Также она три раза завоёвывала серебро и дважды — бронзу.

Кроме того, на чемпионате мира 1954 года она выиграла золото, а также по серебряной и бронзовой медали.

Келети родилась в Будапеште 9 января 1921 года.

Ранее олимпийский чемпион 1980 года в толкании ядра Владимир Киселёв скончался в возрасте 64 лет.

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