Самой старой из ныне живущих олимпийских чемпионов Келети исполнилось 100 лет

Старейшая из всех ныне живущих олимпийских чемпионов венгерская гимнастка Агнеш Келети отпраздновала 100-летний юбилей.

Келети является пятикратной олимпийской чемпионкой. Также она три раза завоёвывала серебро и дважды — бронзу.

Кроме того, на чемпионате мира 1954 года она выиграла золото, а также по серебряной и бронзовой медали.

Келети родилась в Будапеште 9 января 1921 года.

Ранее олимпийский чемпион 1980 года в толкании ядра Владимир Киселёв скончался в возрасте 64 лет.