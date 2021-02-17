Циципас поделился ожиданиями от полуфинального матча Australian Open с Медведевым

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Стефанос Циципас из Греции поделился ожиданиями от полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) с российским теннисистом Даниилом Медведевым.
Циципас поделился ожиданиями от полуфинального матча Australian Open с Медведевым
  • Reuters

«Медведев — очень сильный и стабильный игрок. У него много побед подряд, все знают, что он играет хорошо. Жду с нетерпением эту встречу, знаю, будет тяжело. Наконец-то будут фанаты, это очень радостная новость, которая заставит нас играть лучше», — сказал Циципас после встречи.

В четвертьфинальной игре Циципас одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем со счётом 6:3, 6:2, 6:7 (4:7), 4:6, 5:7.

Ранее сообщалось, что Медведев победил Рублёва и вышел в полуфинал Australian Open.

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