Медведев о Карацеве: не знаю, что он делал на карантине

Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал выход соотечественника Аслана Карацева в полуфинал первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open.

«Это невероятно, я рад за Аслана, он первый теннисист в истории, который пробился в полуфинал дебютного турнира Большого шлема. Ему 27 лет, а не 18. Не знаю, что он делал на карантине. Если будет российский финал, то было бы здорово, конечно, будет сложно. Теннис больше любят в России, мы становимся теннисной нацией», — сказал Медведев после матча.

Карацев пробился в полуфинал Australian Open, победив болгарина Григора Димитрова. За выход в финал 114-я ракетка мира поборется с действующим чемпионом Australian Open Новаком Джоковичем.

Ранее сообщалось, что Медведев продлил свою победную серию до 19 матчей.