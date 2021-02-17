Куман: игроки ПСЖ показали, что у них более цельная команда

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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвёл итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с ПСЖ (1:4).
Куман: игроки ПСЖ показали, что у них более цельная команда
  • Reuters

«Результат действительно отражает то, насколько превосходны были футболист ПСЖ. Они были намного эффективнее нас. Первая половина матча была намного более сбалансированной, при счёте 1:0 Усман Дембеле имел шанс сделать счет 2:0. Во втором тайме у нас были проблемы в обороне и ПСЖ показал, что физически они намного сильнее нас. Ничего не остается, кроме как признать, что они намного превосходили нас во втором тайме. Они показали, что у них более цельная команда. Мы принимаем это. Однако мы должны улучшить нашу игру. Мы знали, что подобное может случиться, потому что мы играем против сильного соперника», — цитирует Кумана официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 10 марта в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Ранее Гризманн выразил мнение, что Мбаппе выйдет на уровень Роналду и Месси.

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